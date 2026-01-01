Разбиха схема за пласиране на райски газ в Созопол, съобщиха от полицията.

На 2 юли на паркинг зад голям търговски обект на ул. "Индустриална", униформените са спипали в момент на разопаковане на палет с флакони с райски газ 18-годишен младеж.

ОД на МВР-Бургас

Констатирано е, че флаконите е трябвало да бъдат натоварени в три автомобила. Единият, управляван от тийнейджъра. Задържани на място са още двама 20-годишни мъже и 19-годишно момиче, а впоследствие и още три лица, които в различна степен съпричастност имат отношение към задържания палет с райски газ.

Полицията в Созопол с рекорден удар: Иззеха 440 кг райски газ

При извършената проверка на трите автомобила в багажното отделение на кола, управляван от 19-годишното момиче, са открити и два сифона, 30 пълнителя - "бомбички" с райски газ и 293 балони.

ОД на МВР-Бургас

В другата кола са открити осем флакони с райски газ и 80 балони. Седемте задържани са от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и близките курорти, като по първоначални данни са част от организирана мрежа за разпространение на райски газ по Южното Черноморие.

ОД на МВР-Бургас

ОД на МВР-Бургас

Рекордното количество - около 440 кг е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни увеселителни заведения. Констатирано е, че палетасъдържал 80 кутии с големи 5-килограмови флакони с райски газ.