Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването ку-треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от ПГ „Прогресивна България“ на днешното заседание.

Първи случай на Ку-треска е установен в Пловдив

По думите на министър Абровски заболяването е констатирано в края на ноември 2025 г. в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на ку-треската са се забавили до началото на март 2026 г. Уведомили сме прокуратурата, за да прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство, съобщи аграрният министър.

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Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. При ку-треска животните не се умъртвяват, а се ваксинират и се предприемат много сериозни мерки за биосигурност.