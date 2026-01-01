Установен е първи случай на ку-треска в Пловдив тази година. Засегнат е 67-годишен мъж, хоспитализиран с двойна бронхопневмония на 6 април. Близо седмица по-късно мъжът е изписан.

Според д-р Милена Панайотова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" към РЗИ-Пловдив случаят не е нещо екзотично и не е болест, която е внесена някъде отвън, като през годинете е имало и други подобни.

Инфекцията е резултат от вдишване на споровиден дребноклетъчен вариант и от контакт с млякото, урината, изпражненията и секрети на заразени животни. Рядко заболяването се пренася от кърлежи. Инкубационният период е 9-40 дни. Хората са уязвими на заболяването и инфекцията може да бъде резултат от дори няколко организма.