Районна прокуратура – Кюстендил приключи дело за купуване на гласове, извършено в село Коняво, община Кюстендил.

Обвиняемият се е признал за виновен, че на 19 април т.г. е предложил пари на двама души, за да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия и конкретен кандидат за народен представител.

Мъжът е дал на двамата избиратели по 30 евро.

С определение на съда му е наложено наказание от 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. Ще трябва да плати и глоба в размер на 2556,46 евро.

Осъденият е лишен и от правото да заема държавна или обществена длъжност, свързана с упражняването на избирателните права на гражданите, за срок от три години.

Съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.