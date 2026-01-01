Френски военни самолети са били вдигнати по тревога 11 пъти през последната седмица като част от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийските държави.

Това заяви говорител на френските въоръжени сили. Представителят определи инцидентите като по-висок от обичайния брой „провокации“, съобщи „Индипендънт“.

Мисията включва ротационно разполагане на изтребители на НАТО за защита на въздушното пространство на Естония, Латвия и Литва, като компенсира ограниченията в собствените им отбранителни способности. Самолетите се изпращат за прихващане на неидентифицирани или несъобразяващи се с правилата въздухоплавателни средства, навлизащи в защитената зона.

Говорителят Гийом Верне заяви по време на седмичен брифинг, че необичайно високата честота на прихващанията може да показва намерение на Москва „да демонстрира мускули“, особено в период, когато в Русия се провеждаше ежегодният Международен икономически форум в Санкт Петербург.

„Френският контингент, разположен в рамките на мисията за охрана на въздушното пространство над Балтика, извърши множество прихващания на руски военни самолети, летящи без полетни планове или радиовръзка“, каза Верне и добави, че сред прихванатите самолети е имало въоръжени изтребители, разузнавателни и транспортни машини.

Инцидентите следват поредица от случаи, при които военни дронове са навлизали във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, пораждайки опасения, че войната в Украйна може да се прехвърли към северните граници на НАТО с Русия.

Междувременно Русия обвини НАТО, че „стяга Сърбия като боа (вид змия – бел.ред.)“, като посочи съвместното военно учение, което се провежда там, като доказателство за опит страната да бъде подчинена.

Сърбия твърди, че ежегодното учение „Платинен вълк“, започнало на 1 юни с подкрепата на Европейското командване на САЩ, има за цел обмен на добри практики и „повишаване на компетентността и взаимното разбирателство“ между участващите държави, сред които са осем страни членки на НАТО.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че НАТО иска да поеме контрол над Балканите и да откъсне Сърбия от Русия.

„Те обгръщат Сърбия със спиралите на своята любов като боа“, каза Захарова пред журналисти.

Русия традиционно поддържа тесни отношения със Сърбия, която беше подложена на бомбардировки от НАТО по време на войната в Косово през 1999 г.