Петмесечно бебе и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Петмесечно бебе е сред пострадалите, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по първоначална информация. Детето е с контузия на главата. Друго 12-годишно момиче си е прехапало езика, а 34-годишна жена е с оток и травма на крака. Пострадалите са транспортирани в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Инцидентът е станал при булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски". Пострадалите са пътували в трамваите.

Поради неправилното отваряне на стрелката, единият трамвай настига другия и го удря отзад, каза изпълнителният директор на "Столичен електротранспорт" ЕАД Евгений Ганчев. Ватманите не са пострадали.

„Щетите по трамваите не са сериозни. Грешката е субективна и е на един от водачите. Изчакваме окончателно всички резултати и ще бъдат взети обяснения от ватманите", каза Ганчев. Проверява се и изправността на стрелката.

„При установени нарушения следват глоби за виновните лица“, каза още той.

Движението в района е възстановено, казаха от пресцентъра на "Столичен електротранспорт".

Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълниха от столичната полиция.