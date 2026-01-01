Запознайте се с най-новият член на зоопарка във Варна - бенгалската тигрица Киара.

Зоопарк-Варна

Тя пристигна наскоро и все още свиква с обстановката, затова не може да се види при всяко посещение.

Сладки бебета тризнаци - пухкави и игриви: Новите любимци в зоопарка във Варна (СНИМКИ)

Във връзка със спокойствието на животното, към момента красавицата няма медийни изяви.

Зоопарк-Варна

Контактната зона е отворена за всички всеки делничен ден от 11:00 до 12:00 часа.

Зоопаркът премина към лятно работно време от 1 юни - от 9:00 до 19:00 часа.