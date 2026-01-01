Вие сте избрани, вие сте елит и трябва да живеете с това самочувствие. Ние, българският народ, уважаваме вашата професия, знаем, че е една от най-трудните, мислим ви, когато сте на бойния си пост и се грижите за сигурността на България. С тези думи президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Илияна Йотова се обърна към личния състав на 3-та авиационна база – Граф Игнатиево, където беше на посещение.

Йотова: Разполагането на американски самолети у нас не ни прави част от военните действия в Иран

Държавният глава им благодари за службата в полза на Родината, особено отговорна в днешния опасен свят. „От вас се изискват смелост и умения да пазите въздушното пространство на България, професионализъм да работите със сложна техника, да я поддържате през годините, за да бъде безопасна за летците“, посочи Йотова.

Президентство на Република България

Президентът определи летателния състав като един от най-авторитетните не само в Европа, но и в международен план, който непрекъснато се стреми да се усъвършенства. Йотова изтъкна и дейността на инженерно-техническия състав и изключително високата им подготовка. „Без вас няма как летецът горе в небето да се чувства спокоен“, посочи Илияна Йотова.

Президентство на Република България

Държавният глава заяви, че българската държава продължава да бъде длъжник на служещите във Военновъздушните сили – по отношение на кадровото обезпечаване, условията на труд, недостиг на техника. „В мое лице имате защитник на вашите интереси, ще настоявам с всички мои правомощия за вашите искания, да бъдете технически и социално осигурени“, подчерта президентът. Тя посочи, че са необходими и нови попълнения с нови самолети според военно-техническата експертиза какво е необходимо на България и финансовите възможности на страната.

Върховният главнокомандващ разговаря с ръководството на авиобазата, запозна се с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. Разгледа и статичен показ на самолетите МиГ-29 и F-16. В срещите и обиколката на авиобазата участваха също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.