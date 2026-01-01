Жена с неустановена самоличност е блъсната от влак на гара Горна баня, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Към момента няма информация за състоянието ѝ.

За нарушение в графика за движение на влаковете през гарите Горна Баня и Захарна Фабрика поради инцидент на железния път, съобщи БДЖ на сайта си.

Движението между гарите Горна баня - Захарна фабрика вече е възстановено след приключване на следствените производства и изчистване на железопътната линия.