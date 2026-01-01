Шофьор на автобус в Лондон откри малка маймуна, затворена в клетка и скрита в торба за пране, в края на маршрута си в петък. Случаят предизвика тревога сред организациите за защита на животните, които предупреждават, че подобни изоставяния може да зачестят след въвеждането на нови правила за отглеждането на примати в Англия.
Маймуната – женска мармозетка, получила името Ойстър (Oyster) по аналогия с картата за градски транспорт в Лондон – е открита в автобус по линия 302, след като майка с детска количка помолила шофьора да премести голям чувал за пране, който препречвал пътеката.
Tickets please: monkey abandoned on London bushttps://t.co/JFfSNtGA8s pic.twitter.com/acv7yoyPcR— Vet Times (@vettimesuk) July 21, 2026
„Когато шофьорът премести чантата, маймуната вътре започна да цвърчи и да подскача. Така той разбрал, че вътре има живо животно“, разказва главният инспектор на Кралското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните (RSPCA) Клеър Дю.
Животното било затворено в малка метална клетка за птици, увита в торба, с оставено парче ябълка. По думите на инспекторите мармозетката е била силно стресирана и обезводнена.
Caged monkey hidden with laundry bag is abandoned on London bus https://t.co/YtR7P7GH3i— Daily Mail (@DailyMail) July 20, 2026
След преглед ветеринарите установили, че тя е в добро здравословно състояние. В момента Ойстър се намира в специализиран спасителен център за примати, където постепенно свиква с новата среда и скоро ще бъде запозната с друг представител на вида.
От RSPCA разследват случая, като преглеждат записи от видеонаблюдение с надеждата да установят кой е изоставил животното.
Според организацията случаят вероятно не е изолиран. От април в Англия са в сила нови правила, според които всички собственици на примати трябва да притежават специален лиценз и да осигуряват условия, отговарящи на стандартите за зоологическа градина. На практика законът силно ограничава отглеждането на маймуни като домашни любимци.
🐒 Un conductor de autobús de Londres encontró un mono abandonado dentro de una bolsa de lavandería en la línea 302. La RSPCA la ha bautizado "Oyster". Tiene nuevo hogar y novio en camino 🔗 https://t.co/ErtahrlPmO— El Ibérico (@El_Iberico) July 21, 2026
По оценки на британските власти около 5000 примати все още се отглеждат в домашни условия. От RSPCA се опасяват, че част от собствениците могат да предпочетат да изоставят животните или да ги отглеждат незаконно, вместо да изпълнят новите изисквания.
„Приматите са изключително интелигентни и социални диви животни. Те се нуждаят от много пространство, постоянна умствена стимулация и компания от себеподобни. Не смятаме, че мястото им е в домашна среда“, заяви експертът по екзотични животни към RSPCA Еви Бътън.