Шофьор на автобус в Лондон откри малка маймуна, затворена в клетка и скрита в торба за пране, в края на маршрута си в петък. Случаят предизвика тревога сред организациите за защита на животните, които предупреждават, че подобни изоставяния може да зачестят след въвеждането на нови правила за отглеждането на примати в Англия.

Маймуната – женска мармозетка, получила името Ойстър (Oyster) по аналогия с картата за градски транспорт в Лондон – е открита в автобус по линия 302, след като майка с детска количка помолила шофьора да премести голям чувал за пране, който препречвал пътеката.

„Когато шофьорът премести чантата, маймуната вътре започна да цвърчи и да подскача. Така той разбрал, че вътре има живо животно“, разказва главният инспектор на Кралското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните (RSPCA) Клеър Дю.

Животното било затворено в малка метална клетка за птици, увита в торба, с оставено парче ябълка. По думите на инспекторите мармозетката е била силно стресирана и обезводнена.

След преглед ветеринарите установили, че тя е в добро здравословно състояние. В момента Ойстър се намира в специализиран спасителен център за примати, където постепенно свиква с новата среда и скоро ще бъде запозната с друг представител на вида.

От RSPCA разследват случая, като преглеждат записи от видеонаблюдение с надеждата да установят кой е изоставил животното.

Според организацията случаят вероятно не е изолиран. От април в Англия са в сила нови правила, според които всички собственици на примати трябва да притежават специален лиценз и да осигуряват условия, отговарящи на стандартите за зоологическа градина. На практика законът силно ограничава отглеждането на маймуни като домашни любимци.

По оценки на британските власти около 5000 примати все още се отглеждат в домашни условия. От RSPCA се опасяват, че част от собствениците могат да предпочетат да изоставят животните или да ги отглеждат незаконно, вместо да изпълнят новите изисквания.

„Приматите са изключително интелигентни и социални диви животни. Те се нуждаят от много пространство, постоянна умствена стимулация и компания от себеподобни. Не смятаме, че мястото им е в домашна среда“, заяви експертът по екзотични животни към RSPCA Еви Бътън.