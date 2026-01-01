Цената на електроенергията за българския бизнес ще се повиши значително на 5 юни. Данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) показват, че токът за утрешния ден ще бъде с близо 26% по-скъп спрямо днешния.

Средната цена в сегмента „Ден напред“ достигна 114,69 евро за мегаватчас без ДДС, при 91,05 евро за мегаватчас ден по-рано. Това означава увеличение от 25,96% само за едно денонощие.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 87,27 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 142,11 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 78 735,80 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 45,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 45,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.