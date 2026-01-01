Имаме да съобщим изключително радостна новина, че вече новото ръководство на Българския олимпийски комитет, избрано на 19 март, е вписано в търговския регистър. Дългата криза и сага продължи много. Това каза пред журналисти председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Тя благодари за цялата обществена подкрепа. „Беше тежко, но усилията си заслужаваха. Защитавахме каузата и мисията за добро управление и най-вече престижа на БОК“, съобщи Лечева.

Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

Председателят на Българския олимпийски комитет заяви, че няма как журналистите да бъдат приети в централата все още. „Тепърва ще се запознаем изцяло с актуалното състояние на БОК. Мога да ви кажа, че то е изключително тревожно – служителите не са получавали заплати от няколко месеца, дори режийните разходи не са плащани от няколко месеца. Преди няколко дена бяхме пред спиране на тока“, разказа тя.

Весела Лечева обяви, че още следващата седмица свиква изпълнително бюро, на което ще запознае колегите си с актуалното състояние на БОК, и ще набележат първите стъпки, които предстоят пред Олимпийския комитет.

Припомняме, че по-рано днес Весела Лечева беше вписана в Търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Заедно с нея са вписани и членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет, избрани от Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г.