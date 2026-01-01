Георги Кандев публикува позиция във Фейсбук, в която отговаря на отправени през последните дни обвинения и внушения по негов адрес. По думите му те засягат не само него като човек, но и професионалния му път, семейството му и доверието към институцията, на която е посветил 30 години от живота си.

В публикацията си Кандев заявява, че никога не е искал или приемал подкуп, никога не е рекетирал когото и да било и никога не е използвал служебното си положение за лична облага.

"Единственото ми жилище е закупено през 2010 г. с банков ипотечен кредит, който изплащам и до днес. Това е проверим факт", пише той.

По отношение на твърденията, свързани с автомивка, Кандев заявява, че е ползвал услугите ѝ, както и много негови колеги, тъй като се е намирала в близост до работното им място. Според него любезната комуникация или предварителното обаждане за записване на час не създават приятелство, зависимост или престъпление.

В позицията си той отбелязва, че в публичното пространство са били отправени тежки обвинения, без да бъдат представени доказателства в тяхна подкрепа. По думите му в правовата държава подобни твърдения следва да се доказват пред компетентните институции, а не в интернет пространството.

"Не се страхувам от истината. Вярвам в правосъдието. Ще защитя името си по законов ред. Никой няма право без доказателства да унищожава репутацията на друг човек", пише още Кандев.

Той допълва, че недоказаните обвинения хвърлят сянка не само върху него, но и върху хилядите честни служители в МВР, които ежедневно изпълняват задълженията си, както и върху неговото семейство.

В края на публикацията си Георги Кандев заявява, че за втори път чрез клевети и внушения се прави опит да бъде „прибран“, но няма да се откаже или да замълчи. По думите му ще продължи да защитава принципите, в които вярва, и ще отговаря единствено с факти, доказателства и по реда на закона.

„Истината не се определя от това кой говори най-шумно. Истината се доказва“, завършва публикацията му.