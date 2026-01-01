Шофьор на 30 години пострада при катастрофа на третокласен път 51, при километър 13 в посока от град Бяла към село Копривец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

Шофьор пострада при катастрофа на пътя Русе – Бяла

Около 17:40 ч. на 13 юли е получен сигнал за възникнало произшествие. Изпратените на местопроизшествието екипи на полицията и спешната помощ са установили лек автомобил с марка „Рено“, модел „Клио“, управляван от 30-годишен мъж от град Русе, който бил напуснал пътното платно.

При движение по хоризонтална лява крива с надлъжен наклон и мокра пътна настилка автомобилът се е завъртял около оста си и е излязъл вдясно извън платното за движение, където се е ударил в дърво.

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При инцидента шофьорът е ранен. Той е транспортиран с линийка до болница в Русе, където е настанен с политравми.

Не е установена употреба на алкохол, произшествието е документирано от служители на Районно управление – Бяла по административен ред.