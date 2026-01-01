Изявлението на премиера Румен Радев, че България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“ и няма да предоставя военна помощ за Украйна, предизвика остри политически реакции. Представители на различни парламентарни сили разкритикуваха позицията му, като я определиха като отклонение от евроатлантическия курс на страната и повод за сериозен политически спор.

Държавният глава съобщи още, че лично е получил покана от Еманюел Макрон за участие в „Коалицията на желаещите“, но България няма да се присъедини към инициативата.

„Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви Радев. По думите му решението на войната трябва да бъде търсено чрез дипломация, а не чрез увеличаване на военната помощ.

ГЕРБ–СДС

Депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев разкритикува президента Румен Радев за участието му в честванията по случай националния празник на Франция, след като държавният глава обяви, че България няма да се присъедини към т.нар. „Коалиция на желаещите“.

В публикация във Facebook Гаджев посочва, че на 19 юни френският президент Еманюел Макрон е заявил, че поканените за военния парад на 14 юли са именно държавите, участващи в „Коалицията на желаещите“, които ден по-рано са поканени и на срещата на върха на инициативата.

Според депутата това означава, че Радев е получил покана за парада именно защото България е била част от коалицията.

„Радев не отива на срещата на Коалицията на желаещите и казва, че България няма място там. Но пък отива на банкета, даван за участниците в коалицията. След което да се снима на парада, където са поканени само членовете на коалицията. Доста безобразно“, пише Гаджев.

Като аргумент той цитира думи на президента Макрон от 19 юни, според които всички държави, членуващи в „Коалицията на желаещите“, са поканени на срещата на 13 юли в Париж и на военния парад на следващия ден „редом с украинските въоръжени сили“.

„Той стъпва на една много погрешна хипотеза, че Русия ще спечели войната. Нито една от поставените от Русия цели не е постигната. Не знам докъде ще стигнем във външната политика, когато имаме премиер, който не може правилно да преценява ситуацията“, заяви пък Даниел Митов.

По думите му въпросът е изключително сериозен.

„На мен ми се иска да не бъркаме мира с капитулацията. Г-н Радев предлага на Европа капитулация. Има няколко парадокса – от една страна, премиерът Радев на срещата на върха на НАТО в Анкара не възрази срещу 70 млрд. военна подкрепа за Украйна, а от друга – сега става от масата. Лека-полека подобно поведение ще го постави в изолация“, заяви Митов.

Денков: Позицията на Радев за срещата в Париж изолира България от общите европейски усилия за сигурност

„Продължаваме промяната“

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков разкритикува позицията на премиера Румен Радев по повод срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж, като заяви, че тя отдалечава страната от общите европейски усилия за сигурност.

В публикация във Facebook Денков поставя въпрос дали България предоставя военна помощ на Украйна и отправя критики към правителството.

Радев от Париж: България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“

„Извън логичния въпрос даваме ли или не даваме военна подкрепа на Украйна, за което правителството през ден си сменя позицията на 180 градуса, е важно да се изясни: кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява, и какво направи „Прогресивна България“, за да накара агресора Путин да седне на масата на преговорите?“, пише Денков.

Според него, ако няма отговор на тези въпроси, изразената от Радев позиция след срещата в Париж е „още една крачка към изолиране на България от общите европейски усилия за сигурност“ и е „срещу националния ни интерес“.

Денков обръща внимание и на възможните последици за българската отбранителна индустрия.

„Щетите за родната отбранителна индустрия ще се усетят най-силно от заетите в българските военни заводи, които могат да се окажат без работа. Мисли ли правителството за тях?“, пита той.

„Демократична България“

1) В последното си изявление от Париж Румен Радев постави България в опасна изолация от новата европейска политика по сигурност, която се основава на двустранни и многостранни споразумения, надграждащи партньорството в НАТО. Напълно неприемливо е България доброволно да напуска масата, на която се решават въпроси от пряк национален интерес. Като черноморска държава и член на НАТО и ЕС, ние сме пряко заинтересовани от противоракетната отбрана, морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и европейското отбранително сътрудничество.

При участие в Коалицията на желаещите, България може да поставя своите условия и да допринася активно в области като морска сигурност, противоминна дейност, логистика, обучение, киберзащита и индустриално сътрудничество. Тази форма на партньорство отваря стратегически и икономически възможности за странат ни. Но за да защитава интересите си, трябва да присъства.

2) Радев отново повтори фалшивата дилема – или подкрепяме дипломацията, или Украйна. Резултатна дипломация обаче не е възможна без способност за защита, натиск върху агресора и гаранции, че договореният мир ще бъде спазен.

Слаба и обезоръжена Украйна няма да преговаря свободно, а ще приема условия под военен натиск. Това не е мир, а капитулация.

Не е вярно и че Коалицията на желаещите цели единствено „удължаване на конфликта“, както заявява Радев. Декларацията от Париж призовава за прекратяване на огъня, преки преговори и активно участие на Европа и САЩ. Принципът е ясен – не може да има мир за Украйна без Украйна и решения за европейската сигурност без европейците.

Помощта за Украйна не е противоположност на дипломацията. Тя не позволява преговорите да се превърнат в диктат на по-силния. Санкциите също са инструмент, който повишава цената на агресията и създава натиск за реални преговори.

Русия може да прекрати войната незабавно, като спре агресията си. Не Украйна нахлу в Русия през февруари 2022 г. и не тя окупира чужди територии. Подмяната на агресора и жертвата не е балансирана позиция, а обслужване на тезите на Кремъл.

3) Изключително важно е да се разбира, че тук не става дума само или дори основно за Украйна. Тече политически процес по консолидация на способността на Европа да се противопоставя на различни форми на агресия срещу своята сфера на интереси и изграждане на съвместен капацитет за възпиране и отбрана. Този процес представлява сърцевината на нов етап на стратегическа и политическа интеграция на участниците.

В този процес се формира ново ниво на доверие, взаимодействие и споделена европейска идентичност. Именно този процес ще бъде основата на бъдещия Европейски отбранителен съюз , на технологичното и индустриално ни развитие.



Без готовност за включване и отговорен принос към този процес, всякакви приказки за мир и европейска принадлежност представляват обиден опит за заблуда на общественото мнение, който прикрива готовността за капитулация пред всеки, който реши да въздейства на България и нейните интереси със аргументите на силата и подчиняването на българския суверенитет.

Целенасоченото изключване на България от целия този сноп европейски усилия, не е просто вътрешнополитическа популистка игра с някакви русофилски сантименти по повод Украина. Това е стратегически избор с огромни дългосрочни ефекти за България. Изключват ни от новия слой на европейска интеграция и целенасочено ни завличат в сивата зона, в която няма да можем на разчитаме нито на солидарност, нито на възможности да споделяме плодовете на общите усилия за сигурност и технологично развитие. Никой не бива да има никакви илюзии относно реалните последици от този политически курс, наложен на България от Румен Радев. Курс, който нито е честно заявен, нито е получил осъзнат демократичен мандат от избирателите.

Румен Радев прие поканата за парада във Франция, но отказа срещата, на която се вземат решенията. Така България присъства на церемонията, но отсъства от политиката. За снимките сме в Париж, а когато трябва да влияем върху европейските решения, столът ни е празен.

4) Подобна подмяна в тези на Радев има и при санкциите. Двадесет и първият пакет не доказва провал на предишните, а показва, че Русия постоянно търси начини да ги заобикаля. Ограниченията трябва да се оценяват според ефекта им върху България, но има огромна разлика между защита на реален национален интерес и заплаха да бъде блокиран целият европейски пакет заради руския патриарх Кирил и най-големият акционер на „Лукойл“ Вагит Алекперов.

Политиката на постоянно блокиране не носи уважение, а изолация. Когато България защитава свързани с Кремъл лица, въпросът е чий интерес отстоява – българския или руския корпоративен интерес?

Истинската дипломация работи за прекратяване на огъня, но и гарантира, че агресията няма да бъде възнаградена и повторена. Мир без сила е пожелание и подарък за агресора.

България трябва да защитава интересите си заедно със съюзниците си – не от последния ред на парада, а от мястото си на масата.

„Възраждане“

„Българската позиция спрямо Украйна се разминава с позицията на „Възраждане“ спрямо този конфликт, коментирали сме я безброй пъти, заяви депутатът Димо Дренчев