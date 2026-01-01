Три сигнала за кучета, които изскачат внезапно на пътното платно на автомагистрала „Хемус“, са приети в рамките на около два часа на 13 юли в дежурната оперативна част на Областната дирекция на МВР в Шумен, съобщиха от пресцентъра й.

Първият сигнал е подаден от водач на автомобил, който съобщил, че при движение в посока към Шумен, малко след участък с въведена временна организация на движението, на пътното платно рязко изскочили две кучета. Следващият сигнал бил за куче, забелязано на пътя, а третото обаждане било от мъж, който съобщил, че три кучета изскачат опасно пред автомобилите.

Към посочения участък е насочен екип на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР в Шумен. При обхода пътните полицаи забелязали три кучета. Те се криели под мантинелата и при приближаване на превозно средство излизали на платното. Когато полицейските служители спрели патрулния автомобил, кучетата сами отишли при тях. Те имали ушни марки, били добродушни и приятелски настроени, което помогнало на полицаите да ги качат в автомобила и да ги изведат безопасно от автомагистралата, за да бъде предотвратен тежък пътен инцидент. Животните са откарани и настанени в общинския приют „Тонка Петрова“ в Шумен, допълниха от пресцентъра на полицията в града.

Миналата година от Дружеството за защита на животните в Шумен поискаха служител на Община Шумен, който специално да отговаря за кучетата и котките, както и за контрола от страна на администрацията върху нерегламентираното развъждане на животни.