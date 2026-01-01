Започва вдигането на нивото на язовира в Николово край Русе, съобщава NOVA. Комисия е установила, че свлачището по дигата, образувало се през октомври миналата година, не създава опасност за населението. Това показват проучвания на експерти от БАН и Минно-геоложкия университет.

Въпреки че дигата е частично компрометирана, конструктивно тя е в изправност. След извършеното временно укрепване на съоръжението е обявена обществена поръчка за ремонт на язовирната стена.

Зам.-кмет на Русе: Дълбочинните проби на язовирната дига в Николово са важни за безопасността

Според кмета на Русе Пенчо Милков отпуснатите до момента близо половин милион евро по Фонд „Бедствия и аварии“ не са достатъчни и ще се търси допълнително държавно финансиране.

След протести на гребните клубове и природозащитници започна поетапното запълване на водното корито на езерото. Паралелно се почиства растителността и се възстановява трасето с дължина 1000 метра за кану-каяк и академично гребане.

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„Докладът, който обобщава заключенията на двете научни институции, е категоричен - пряка опасност за жителите няма. Нашият язовир е в списъка на съоръженията с повишен риск, тъй като се намира непосредствено над населено място и режимът на контрол е изключително строг. Решението ще позволи площта на язовира да се увеличи с 81 декара. На първия етап нивото на водата ще бъде повишено с 50 сантиметра", заяви Милков.