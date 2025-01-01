Няма да бъде удължавано частичното бедствено положение, въведено в русенските населени места Николово и Мартен заради проблема с язовирната дига.

Това е решено днес на заседание на Оперативната група от щаба за защита при бедствия на Община Русе заедно с привлечените специалисти, които подпомагат кмета при вземането на решения, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Зам.-кмет на Русе: Дълбочинните проби на язовирната дига в Николово са важни за безопасността

Припомняме, че частичното бедствено положение бе въведено на 9 октомври тази година заради проблем със стената на язовира край Николово, като се наложи за два дни да бъде въведена и евакуация на част от жителите на селото.

По време на заседанието днес гл. ас. д-р инж. Ванушка Петрова от Изследователската база по геотехника към БАН съобщи, че са проведени четири сондажа на язовирната стена. По предварителни данни на експертите по нея няма деформации.

По думите на кмета на Русе Пенчо Милков Общината подготвя писмо до Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в София за преразглеждане на предписанията за източване на язовира до мъртъв обем.

"Ще поискаме от ДАМТН да преосмисли решението си относно предписаните аварийни мерки и да се установи безопасно ниво на язовира, което да се поддържа до ремонта. Ще изпълним всички препоръки, дадени досега от геолози и геодезисти. Още от първия ден сме действали изцяло в рамките на закона, като най-важното за нас беше опазването на здравето и живота на хората", каза Милков.

Стената на язовира край село Николово изсъхва прогресивно

По време на заседанието е решено да се продължат геодезическите измервания по график - веднъж в месеца, както и геоложките проучвания, за да се изготви окончателен анализ за състоянието на стената.

Участъкът от пътя между селата Николово-Червена вода, който преминава по язовирната стена, остава затворен за движение на моторни превозни средства.