Дълбочинните проби на язовирната дига в Николово, които се вземат от специалисти от екип от лаборатория по геотехника от Българската академия на науките (БАН), ще дадат важна информация за състоянието ѝ и дали има опасност за жителите на селото. Това каза заместник-кметът на община Русе по „Опазване на околната среда и комунални дейности“ Никола Лазаров.

Той уточни, че това е важно и за евентуална отмяна на бедственото положение и готовността за евакуация в населеното място.

Стената на язовира край село Николово изсъхва прогресивно

„В много кратък срок успяхме да привлечем експерти и инженери, които да направят съответните изследвания. Трябва да изчакаме анализите и на база на тях ще бъде взето съответно решение на Община Русе. Те ще послужат и за проектиране на ремонта на язовирната стена“, каза още Лазаров.

Както информира, заради свличане на земна маса от язовирната стена, установена след обилните валежи по-рано този месец, се наложи евакуация на част от жителите на русенското село Николово. Тя беше отменена два дни по-късно и заменена с мярка „повишена готовност за евакуация“, която бе удължена от кмета на Русе Пенчо Милков. С решение на областния управител Драгомир Драганов беше удължено и бедственото положение в Николово и близкия град Мартен до 27 октомври.