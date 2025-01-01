Влагата в почвата до стената на язовира край Николово намалява и от вътрешната, и от външната страна. Това са отчели пиезометрите, които засичат този показател във водоема край русенското село, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Светослав Войчев.

Той отбеляза, че това означава, че няма компрометирани участъци в самата стена и свлачището, което беше констатирано вчера сутринта след падналите 200 литра на квадратен метър валежи в предходните две денонощия, е само повърхностно.

Кметът на Русе Пенчо Милков отчете, че и според поставените на място маркери не се наблюдава увеличение на свлачището.

„Това е добър знак и означава, че и рискът за хората намалява. Днес ще сформирам комисия от инженери, която да даде официално становище за състоянието на съоръжението“, съобщи още Милков, който заради ситуацията вчера обяви бедствено положение в Николово.

Активираха BG-ALERT за евакуация на жителите на Николово, Сандрово и Мартен

От предвидените за евакуация около хиляда души от селото 60 са подписали декларации за отказ. Въпреки създадената организация с транспорт и места за настаняване, повечето хора са избрали да отседнат при свои близки, отчетоха от Община Русе.

Комисар Войчев заяви, че продължава контролираното намаляване на нивото на язовира, като за последните 13 часа от него са изпуснати над 46,8 млн. литра вода. В началото това ставаше с 200 литра в секунда и постепенно се увеличаваше.

„Нивото на язовира спада, но не с колкото ни се иска, защото трябва да контролираме и нивото на канала, който отвежда водата, да не наводни населените места и земеделски земи. От 20:00 часа снощи източваме по над 1000 – 1100 литра за секунда. Водата от Николово отива до помпената станция до Мартен, откъдето пък изпомпваме водата към Дунав със същата скорост“, каза още комисар Войчев.