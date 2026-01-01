Днес ще бъде облачно, валежите ще продължат, на места ще са значителни по количество и придружени с гръмотевици. В по-голямата част от Северна България и високите полета в Западна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време, силни ветрове и снегонавявания в почти цялата страна, с изключение на Бургас, Ямбол, София град, Перник, Кюстендил, Смолян, Пазарджик и Благоевград. За Кърджали кодът е оражев за обилни валежи, бурен вятър и навявания.

Студен фронт удря България: Оранжев код за обилни валежи в Кърджали, жълт код важи за 17 области

НИМХ

Какво е състоянието на пътищата в страната и има ли затруднения в движението?

Общо 261 машини обработват републиканските пътища, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Сняг вали в близо половината области на територията на цялата страна, по-интензивен е в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи. Поради силния снеговалеж е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през Троянския проход, казаха още от пътната агенция.

Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини, а екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да бъдат затваряни отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали, предупредиха от АПИ. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да бъде ограничаван временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя. От АПИ апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

На прохода Шипка вали суграшица, две машини опесъчават непрекъснато пътя от северната страна, съобщиха дежурните екипи на Областно пътно управление – Габрово. Проходими при зимни условия са пътищата по републиканската пътна мрежа в Ловешка област, съобщи директорът на Областното пътно управление инж. Георги Генов. В Плевенско пътищата са проходими при зимни условия. От 6:00 часа всички налични машини обработват пътната мрежа в областта, съобщи областният управител инж. Мартин Мачев. Пътищата в област Кюстендил са проходими при зимни условия, каза дежурният в областното пътно управление. Към момента няма наложени ограничения за движение по пътищата в областта.

София

Заради рязката промяна на времето има затруднения в движението на част от градския транспорт в София. От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) публикуваха във Фейсбук предупреждение, че заради зимните метеорологични условия трафикът в града е затруднен и са възможни закъснения в движението. От ЦГМ допълват, че пътуващите трябва да предвидят повече време, когато планират пътуването си.

Опесъчаване на участък между бул. "Сливница" и ул. "Охрид" малко преди 7:00 часа тази сутрин доведе до спиране на движението на тролеи и автобуси и до временна промяна на маршрутите на преминаващите линии на градския транспорт. Наложи се пътниците от автобус № 74 да напуснат превозното средство.

От СДВР съобщиха, че снегорин е горял тази сутрин край Волуяк. При инцидента няма пострадали.

Във връзка със снеговалежа в София през нощта са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града, посочват от Столичния инспекторат.

Към 6:00 часа тази сутрин 109 снегопочистващи машини са били на терен.

В природен парк Витоша е извършено опесъчаване на пътищата „кв.Драгалевци - хижа Алеко“ и кв.“Бояна – местност Златните мостове“.

Поради снеговалежа част от наземните линии на градския транспорт се движат с променени маршрути. Промяната засяга тролейбусни линии 1, 5, автобусни линии 74, 82, 77 и 86, трамвайна линия №6.

Шофьорите да карат с автомобили, подготвени за зимни условия, призовават от Столичния инспекторат.

След бедствието в Крумовград

След интензивните валежи в Крумовград и обявеното снощи частично бедствено положение, обстановката се успокоява, но остава усложнена заради нанесените щети, каза за БТА областният управител Никола Чанев. Той допълни, че обявеният за общините Крумовград и Кирково червен код за опасни валежи за днес е сведен до оранжев.

От вчера до днес се наблюдава спадане на нивата на реките, като река Крумовица, която на места бе излязла от коритото си и грозеше от заливане и моста в Крумовград, пресичащ града и водещ до болницата, спешната помощ и пожарната служба, е в нормалните си граници.

Без ток е квартал „Дружба“ в Крумовград. Причината е залят трафопост. Целият град е и без вода заради залети помпени станции.

Без достъп остават четирите семейства от махала Зорница заради прекъснат мост. Отнесен е 500-метров участък от път, свързващ село Бук с махала Лъжичник. Превантивно е евакуирано семейство от село Сливарка заради активирало се свлачище, застрашаващо дома им.

Заради обилните валежи през вчерашния ден бе задействана системата BG – ALERT за жителите на двете най-засегнати общини от област Кърджали – Крумовград и Кирково. Отчетените количества валежи там надхвърлиха 130 литра на квадратен метър.

Областният управител каза също, че заради валежите в региона има поражения и в други общини. Отново е залят бетоновият мост към село Китнициа в община Ардино, с което откъснати остават пет населени места. За изминалото денонощие е имало сигнали за паднали дървета, залети пътища, сред които и участък от главния път на Гърция, в непосредствена близост до бившия гранично-пропускателен пункт. Участъкът е бил почистен своевременно.

В планините

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Вали сняг, на места мокър, духа и вятър. За момента не може да се говори за нова снежна покривка, но прогнозите са, че и пред почивните дни ще продължи да вали сняг и това ще доведе до по-добри условия за зимни спортове, допълниха от ПСС.

На Пампорово все още валежите са от дъжд.

Интензивните валежи активизираха свличането на земни маси в област Смолян, каза дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) – Смолян. Последният сигнал е от тази сутрин за паднали камъни по направлението село Смилян – село Арда. В момента те се разчистват.

Според дежурния в ОПУ валежите, които паднаха в областта през последното денонощие, са предпоставка за преовлажняване на скатовете. Екипи на пътноподдържащата фирма са на терен и непрекъснато обхождат пътищата в региона и разчистват падналите земни маси. От пътното управление призоваха шофьорите да бъдат по внимателни и да се движат със съобразена скорост.

На прохода Шипка вали суграшица, две машини опесъчават непрекъснато пътя от северната страна. Това съобщиха за БТА дежурните екипи на Областно пътно управление – Габрово.

Температурите в района на прохода намаляват, но са все още положителни. В централата на пътното управление няма сигнали за паднали дървета и инциденти вследствие на валежите. Снежна покривка по пътното платно все още няма, видимостта е намалена поради мъгла.

В района на Габрово вече три часа вали сняг, температурата е минус два градуса.

Пътната обстановка в община Троян е нормална при зимни условия, съобщи заместник-кметът на общината инж. Николай Райковски.

„Има сигнали, които се проверяват на терен. Към настоящия момент в града работят три машини с опесъчаване и други три с гребла за снегопочистване. Акцентираме върху стръмните улици – в района на болницата, „Македония“, „Пряспа“, „Вежен“ и др. и участъците около реката, тъй като са най-рискови“, каза той. По думите му сериозни проблеми при почистването създават паркираните автомобили, които в някои по-тесни участъци възпрепятстват преминаването на техниката.

Шест машини са на терен и почистват общинската пътна мрежа, към момента няма сигнали за непроходими участъци, каза още заместник-кметът. За състоянието на уличната мрежа по селата се поддържа връзка с кметовете, но там ситуацията е по-спокойна, тъй като става въпрос за малки улици, които не са натоварени. Не са постъпвали сигнали за спиране на електроподаването от населените места в общината, посочи инж. Николай Райковски.

В съседната планинска община – Априлци, на терен са 14 машини и пътната обстановка също е нормална, каза за БТА кметът инж. Тихомир Кукенски.

По информация на директора на Областно пътно управление – Ловеч инж. Георги Генов Троянският проход продължава да бъде затворен за моторни превозни средства над 12 тона, предстои да бъде въведено такова ограничение и за Шипково – Рибарица.

Самоков

Нормална е зимната обстановка в община Самоков. Снеговалежът на територията на общината започна през нощта. Движението се осъществява при зимни условия, съобщиха от Община Самоков.

На територията на град Самоков работят 12 снегопочистващи екипа, които извършват снегопочистване и опесъчаване. Паралелно с това се извършва снегопочистване и опесъчаване и в курорта Боровец, както и в населените места на територията на общината. В града се почистват основните пътни артерии, като започва обработката и на второстепенните улици. Главните пешеходни зони към момента се почистват ръчно. Екипи на Община Самоков са на терен и следят за проблемни участъци, като при необходимост ще се реагира своевременно. Няма паднали дървета. От Общината казаха, че пускат роторните машини да почистват пешеходните алеи.

В Плевенско пътищата са проходими при зимни условия, заради аварии е прекъснато електрозахранването в някои селища

В Плевенско пътищата са проходими при зимни условия. От 06:00 часа сутринта всички налични машини обработват пътната мрежа в областта. Извършва се опесъчаване и почистване от сняг с цел осигуряване на безопасното движение. Това съобщи областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев.

Всички налични снегопочистващи машини са мобилизирани и работят както по основните, така и по второстепенните пътни артерии. Няма затворени пътища в Плевенска област, допълни инж. Мачев. Той призова водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

Заради усложнената метеорологична обстановка са възникнали аварии в електроразпределителната мрежа. В отделни населени места на територията на общините Червен бряг, Кнежа, Левски, Гулянци и Плевен е прекъснато електрозахранването. Аварийните екипи работят от сутрешните часове по локализиране и отстраняване на повредите. Възстановяването на електрозахранването се извършва поетапно, съобразно техническите възможности и условията на терен, допълни областният управител.

Инж. Мачев каза още, че снежната покривка в областта е между 5 и 6 см, за Плевен - около 2 см.

Дъждове в Сливен

Количеството на падналите валежи в Сливен достигна 29 литра на квадратен метър, съобщиха от хидрометеорологичната станция.

В община Котел, вследствие на влошената метеорологична обстановка, е имало прекъсвания на електрозахранването в някои населени места. В село Ябланово електрозахранването вече е възстановено, каза кметът на селото Хасан Дуралиев.

Информацията беше потвърдена от Живко Няголов, главен специалист по общинска мобилизационна подготовка и управление при кризи. По думите му в останалите населени места се работи по поетапното възстановяване на електрозахранването.

Ловеч

Силният снеговалеж създаде проблеми и в Ловешко. Камион закъса край село Сопот на пътя София - Варна. Образуваха се опашки от автомобили.

Иначе като цяло зимната обстановка на територията на община Ловеч е нормална, съобщават от общинската администрация. Фирмите, ангажирани със снегопочистването, са на терен и извършват необходимите дейности за осигуряване на проходимостта на пътната мрежа.

Към момента няма затворени пътища и населени места с прекъснато електрозахранване. Снежната покривка е между 3 и 5 сантиметра, като в града снегопочистването се извършва по утвърдения график, допълват от администрацията.

Кюстендил

Пътищата в област Кюстендил са проходими при зимни условия, каза дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) – Кюстендил.

Към момента няма наложени ограничения за движение по пътищата в областта. Сняг има в Конявската планина и местностите Черна нива и Дервено. Пътищата и автомагистрала „Струма“ се обработват, казаха още от ОПУ – Кюстендил.

Търново

Сняг вали на територията на цялата област Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. Към момента няма данни за тежки пътни инциденти, затворени пътни участъци или въведени ограничения.

От полицията във Велико Търново апелират да се тръгва на път с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и водачите да се съобразяват с пътната обстановка.

Монтана

В повечето общини на област Монтана рано сутринта валя сняг, по време на валежите 32 машини са почиствали пътната мрежа на региона, към момента продължават да работят 16 машини, съобщи дежурният в Областното пътно управление. В равнинната част на региона снежната покривка е от 3 см до 5 см, в планинската част е 5 см. Температурите в региона са от нула градуса до минус 7 градуса.

През прохода Петрохан в Стара планина, откъдето преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, работят две машини. Пътят е разчистен и е проходим при зимни условия.

В равнинните части на крайдунавския район има снегонавявания поради наличието на вятър, както и заледени участъци, пътищата се почистват и опесъчават. Продължава обработката на настилките от снегопочистващите машини.

Разград

Пътната обстановка извън пределите на Разград започва да се усложнява заради снегонавявания и заледявания, съобщиха от полицията. По последна информация два тежкотоварни автомобила са закъсали на първокласния път Варна – Русе. Тирoвете вече са изтеглени, а движението в участъка е възстановено.

Снегопочистващи машини обработват пътните настилки по направленията към Русе, Търговище и Исперих, посочват още от Областната дирекция на МВР в Разград. И напомнят на водачите да бъдат внимателни и да използват моторни превозни средства, оборудвани за движение при зимни условия. „Не тръгвайте на път, ако не е наложително“, апелират от полицията.

Дежурният в Областното пътно управление в Разград съобщи, че засега няма въведени ограничения или затворени пътни участъци, а обстановката остава спокойна.

Главният експерт в Областната администрация Николай Атанасов посочи, че досега няма постъпила информация за нарушения в електроснабдяването и водоснабдяването в населени места на територията на област Разград.

Благоевград

Единадесет машини са на терен и обработват пътната настилка в област Благоевград, съобщи дежурният служител в Областно пътно управление (ОПУ). Към момента обстановката е нормална, има слаби снеговалежи по високите части – в района на проход Предел, на Черна места и Попови ливади.

Единственото ограничение, въведено на територията на областта, е за тежкотоварни автомобили над 12 тона при граничния преход „Илинден – Ексохи“, което не е въведено във връзка с метеорологичната обстановка, посочиха от ОПУ – Благоевград. Причината е протест на гръцки граждани. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават на официалния си сайт, че шофьорите изчакват на място.