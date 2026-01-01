Снегорин горя на Северната тангента на София в четвъртък сутрин. Задръстването в посока Бургас бе километрично.

Минути след 9.00 часа тази сутрин снеговалежът в столицата спря.

Потребители на групи в социалната мрежа, които подават актуална информация за трафик и инциденти в столицата, разпространиха кадри на снегопочистващата машина в пламъци.

Снегоринът е пламнал в района на отбивката за Костинброд.

По-късно от Агенция „Пътна инфраструктура“ обясниха, че причината за пожара е технически проблем с електрическата инсталация на машината. Инцидентът се е случил при кръстовището за Костинброд, като сигналът е подаден тази сутрин около 6:40 ч. Веднага са предприети мерки по нейното обезопасяване и прибиране в база на поддържащата фирма.

Аварията на машината не е повлияла на графика за почистването на пътя, който е обработен и проходим при зимни условия. В момента трафика в участъка е нормален, без ограничения, добавят от АПИ.