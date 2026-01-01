Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция-СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност.

И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, съобщиха от СДВР.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС.

Обезпечено е и извеждането на изгорелия тази сутрин снегорин в района на село Волуяк.

В четвъртък сутрин столицата осъмна със снеговалеж, който значително затрудни трафика в София.

Тази нощ над страната започна преминаването на студен атмосферен фронт. При понижението на температурите на много места, предимно в Северна България, дъждът премина в сняг. В четвъртък със силни пориви на вятъра ще продължи проникването на студен въздух в цялата страна. В северозападните райони има условия за образуването на поледици.

От Столична община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен и почистват софийските улици, въпреки това се стигна до спиране и закъснения на градския транспорт, както и до инциденти заради заснежените улици.