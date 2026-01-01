Автомобил самокатастрофира на Паметника на Васил Левски в София, съобщиха очевидци в социалните мрежи.

Към момента няма информация за пострадали при инцидента.

В четвъртък сутрин столицата осъмна със снеговалеж, който значително затрудни трафика в София.

Снегорин се запали на Северната тангента в София, задръстването е километрично (ВИДЕО)

Тази нощ над страната започна преминаването на студен атмосферен фронт. При понижението на температурите на много места, предимно в Северна България, дъждът премина в сняг. В четвъртък със силни пориви на вятъра ще продължи проникването на студен въздух в цялата страна. В северозападните райони има условия за образуването на поледици.

От Столична община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен и почистват софийските улици.