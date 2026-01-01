Тази нощ над страната започна преминаването на студен атмосферен фронт. При понижението на температурите на много места, предимно в Северна България, дъждът премина в сняг. В четвъртък със силни пориви на вятъра ще продължи проникването на студен въздух в цялата страна. В северозападните райони има условия за образуването на поледици.

И София осъмна побеляла от сняг. В столицата са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция-СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност.

Вместо да викат неволята: Някои столичани разчистват снега със самоделни машини (СНИМКИ)

Голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, съобщиха по-рано от СДВР.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС.

От Столична община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. В природен парк Витоша е извършено опесъчаване на пътищата „кв.Драгалевци - хижа Алеко“ и кв.“Бояна – мостност Златните мостове“. Към момента движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено.

Заради рязката промяна на времето има затруднения в движението на част от градския транспорт в София. От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) публикуваха във Фейсбук предупреждение, че заради зимните метеорологични условия трафикът в града е затруднен и са възможни закъснения в движението.

От ЦГМ допълват, че пътуващите трябва да предвидят повече време, когато планират пътуването си.

Опесъчаване на участък между бул. "Сливница" и ул. "Охрид" малко преди 7:00 часа тази сутрин доведе до спиране на движението на тролеи и автобуси и до временна промяна на маршрутите на преминаващите линии на градския транспорт, видя репортер на БТА. Наложи се пътниците от автобус № 74 да напуснат превозното средство.

Снеговалежът в столицата е започнал меджу 3:00 и 5:00 часа тази сутрин.

До момента са изчистени улиците с масов градски транспорт приоритетно, сега в някои части се чистят и вътрешнокварталните улици. Тъй като снеговалежът продължава, продължава и почистване на улиците, по които се движи масовият градски транспорт, спирки и велоалеи, а след спирането му снегорините ще бъдат пренасочени и към вътрешнокварталните улици, съобщи на брифинг в Столичната община директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

Той каза още, че е имало временни прекъсвания на градския транспорт, но вече са отстранени, едиствено трамвай №6 не се движи по обичайния маршрут заради обледяване на релсовия път.

Имало е проблемни участъци по бул. "България" заради интензивен снеговалеж, но фирмата се е справила.

При евентуален следващ снеговалеж се очаква да излязат повече снегорини на терен, каза още директорът на Столичния инспекторат.

Неделчев уточни, че при проверките на инспектората за готовността на фирмите в последните месеци е имало над 200 снегорина, така че при необходимост ще бъдат включени повече.

Снегорин горя на Северната тангента в София в четвъртък сутрин. Задръстването в посока Бургас е километрично. Минути след 9.00 часа тази сутрин снеговалежът в столицата спря.

Потребители на групи в социалната мрежа, които подават актуална информация за трафик и инциденти в столицата, разпространиха кадри на снегопочистващата машина в пламъци. Снегоринът е пламнал в района на отбивката за Костинброд.

Движението на метрото в София беше временно прекъснато рано тази сутрин на станция „Мусагеница“. Причината бе мъж на 31 години, който е скочил на релсите около 07:25 часа.

Бързата реакция на персонала позволи безопасното изваждане на мъжа, който е жив и здрав, съобщиха от Метрополитен. След инцидента движението бе възстановено по график.

В сутрешните часове автомобил самокатастрофира на Паметника на Васил Левски.

След спиране на снеговалежа техниката е насочена и към вътрешно-квартални улици.

Между 10 и 11.00 ч. е възложена дейността с разпръскване на смеси против заледяване да продължи в районите „Подуяне“, „ Изгрев“, „Искър“, „Връбница“, „Кремиковци“, „Средец“, „Надежда“ , „Триадица“, „Лозенец“, както по основни улици, така по вътрешноквартални.



На територията на природен парк Витоша е извършено опесъчаване и избутване на снежна маса на пътищата „кв. Драгалевци - хижа Алеко“ и кв. “Бояна – местност “Златни мостове“