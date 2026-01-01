Летище „Васил Левски“ – София работи нормално при зимни условия, съобщиха от пресцентъра на аерогарата.

Пистата и пътеките за рулиране се почистват и обработват срещу снегонавяване, а на самолетите се извършват необходимите антиобледенителни процедури.

От летището допълниха, че пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите полети чрез официалния сайт на аерогарата.

Безопасността е на първо място както за летищните власти, така и за авиокомпаниите, подчертаха още от пресцентъра.