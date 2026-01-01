На 8 януари зимата напомни за себе си с пълна сила.

Снеговалежът, който започна над София в малките часове и продължи до началото на днешния работен ден, създаде традиционните затруднения с трафика в града.

В някои райони обаче столичани са взели нещата в свои ръце и почистват вътрешноквартални улици и паркинги с частни коли, на които са монтирани гребла.

БГНЕС

Сняг вали в близо половината области на територията на цялата страна, по-интензивен е в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи. Влошените метеорологични условия създават затруднения в различни части на страната. Общо 261 машини обработват републиканските пътища, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В София заради силния снеговалеж имаше затруднения в движението на градския транспорт. От Столичния инспекторат обявиха, че улиците се чистят от 109 снегорина.