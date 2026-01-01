Обстановката на територията на областта остава усложнена заради снеговалеж и силен вятър, които създават условия за снегонавявания и заледявания на отделни пътни участъци, съобщиха от областната администрация в Разград.

Рисковите участъци от областната пътна мрежа се обработват, като на този етап няма затворени пътища. През деня екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград са отстранили шест паднали дървета и клони от пътни участъци в областта.

Язовир „Ивайловград“ преля, активираха Общинския план за защита (СНИМКИ)

Служителите са реагирали и на два сигнала за закъсали тежкотоварни автомобили. Към момента няма информация за населени места в Разградско със спряно електроснабдяване или водоснабдяване, посочват от областната администрация.

От институцията апелират водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и с подходящо оборудване за зимни условия.

Буря и ураганен вятър в ямболското село Меден кладенец, пораженията са огромни

Лошите метеорологични условия предизвикаха временни затруднения в различни части на страната. Снеговалежи затвориха пътища и блокираха автомобили по републиканската пътна мрежа, а силни ветрове и поледици създадоха предпоставки за инциденти.