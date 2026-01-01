Заловиха мъж, извършил, съобщиха от полицията.

До успешната реализация по разкриване и задържане на 25-годишен автор на измамна схема, причинила значителни имуществени щети на десетки хора, се стигнало след усилена работа по започнато досъдебно производство в отдел „Икономическа полиция“ на ОД на МВР.

ОД на МВР-Пловдив

При осъществените множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е изяснено, че като собственик на търговско дружество мъжът е сключвал фиктивни договори за покупка на машини за генериране на криптовалута и предоставяне на хостинг услуги.

Рекламирайки в различни приложения в социалната мрежа, той набирал желаещи да увеличат доходите си чрез добив на биткойни, ползвайки т.нар. „крипто ферма“. Като свое задължение търговецът обявявал закупуването, свързването и поддръжката на компютърната система - „копачка“, както и покриване на разходите за електроенергия.

Клиентът пък щял да получи цялата месечна печалба само срещу определена такса за услугата. Събраните на този етап от разследването доказателства сочат, че със своята комбинативност 25-годишният мъж е успял да сключи десетки неистински договори, по силата на които взел от потърпевшите суми между 5 и 10 хиляди евро.

ОД на МВР-Пловдив

Впоследствие обаче започвал да отлага изпълнението на услугата, посочвайки различни причини - внезапна необходимост от ремонт на „копачката“ в чужбина, административни спънки от електроразпределителното дружество, слаба мощност и т.н. Оказало се също, че в някои случаи изобщо не е закупил обещаните устройства, а в друга - ги е препродал.

При спецакция вчера мъжът е арестуван, а в условията на неотложност са претърсени домът му и ползван терен, от където са иззети договори, платежни документи и множество други доказателства за незаконната дейност. Материалите са докладвани в прокуратурата.