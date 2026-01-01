В новия епизод на Телеграфно подкастът за войната в Близкия изток двама гости представят различни гледни точки към конфликта. Иранецът Мехди Мосадегпур, който живее в България, разказва за живота си като бежанец и за загубената връзка със семейството си в Иран. Журналистът Камен Петров споделя преживяванията си в Израел по време на въздушните удари и ежедневието на местните жители под сирените за тревога.

Без връзка със семейството в Иран

Мехди Мосадегпур живее в България от 21 години. Българските документи го посочват като Медиан Мосадов. Той почти няма контакт със семейството си в Иран, защото е опасно за тях. Родителите му и двамата му братя живеят близо до Техеран, в район до петролни резервоари, които са били ударени при атаките.

„Разбрах само, че са живи и здрави. Но са в огромен стрес и шок. Когато има взривове, жилището им се разтърсва“, казва Мехди.

В Иран не съществува система от убежища, каквато има в Израел. Хората сами трябва да преценяват къде да се скрият по време на бомбардировки.

Израел: сирени и скривалища

Камен Петров се оказва в Израел по време на ескалация на напрежението. Сирените за въздушна тревога са част от ежедневието.

„Тази нощ два пъти трябваше да слизам в скривалището – в 3 и в 5 часа. Страшно е, но хората тук са свикнали. Живеят с това десетилетия“, разказва Петров.

По думите му израелците са привикнали към подобни ситуации, защото държавата им живее в постоянен конфликт от създаването си. Въпреки това напрежението е осезаемо, особено заради жертвите и икономическата цена на войната.

Репресии и страх в Иран

Мосадегпур описва натиска върху хората в Иран като огромен. Властите предупреждават, че всеки, който излезе на протест, ще бъде смятан за враг.

Братът на Мехди е бил арестуван по време на протестите преди два месеца. Тогава според него силите на режима са убили десетки хиляди хора. Брат му прекарал месец в затвора и бил освободен само заради здравословни проблеми.

„След това той не говори. Страхува се. Дори не смее да контактува с мен“, казва Мехди.

Надежди за промяна

Мосадегпур вярва, че режимът в Иран рано или късно ще падне, но това ще стане трудно и с много жертви. Много иранци виждат алтернатива в Реза Пахлави – син на последния шах на Иран, който обещава свободни избори и промяна на политическата система.

„Хората искат бъдеще. А при този режим бъдеще няма“, казва той.

Мехди е бил в Мюнхен, където над 20 000 иранци от цяла Европа се събраха, за да видят Реза Пахлави и да покажат подкрепата си.

Войната няма да свърши скоро

И Мосадегпур, и Петров са скептични, че конфликтът ще приключи бързо. Фанатизмът на управляващите в Иран и високите политически зaлози правят компромиса труден.

„Цената ще е висока за всички. Ако войната продължи, последствията ще се усетят по целия свят – включително чрез инфлация и икономически сътресения“, предупреждава Мехди.

Въпреки това той остава оптимист, че краят на конфликта може да донесе политическа промяна в Иран и един ден ще му позволи да види отново семейството си, което не е срещал вече повече от две десетилетия.