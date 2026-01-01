Заради катастрофа със загинал човек временно е затворен пътят Велико Търново - Русе, в участъка между селата Самоводене и Поликраище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

Произшествието е станало около 16:00 ч.

По първоначална информация има загинал човек. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут, през село Ресен.

Инцидентът станал на мокър участък при непрекъсната маркировка на асфалта. Ударили са се два автомобила - единият е с румънска регистрация, а другият - с великотърновска. Загинал е водачът, който е български гражданин, съобщава NOVA.

