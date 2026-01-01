46-годишен мъж от град Плевен е задържан от полицията, след като е отправил заплахи за живота и здравето на бившата си съпруга, съобщиха от органите на реда.

Сигналът е подаден в следобедните часове на 11 юни от 34-годишна жена от град Сандански. По нейни данни тя е получила телефонно обаждане от бившия си съпруг, по време на което той е отправил заплахи към нея.

След постъпването на сигнала полицейските служители са предприели незабавни действия по случая и са установили и задържали 46-годишния мъж.

По случая е образувано досъдебно производство, като се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства.

Работата по случая продължава под наблюдението на компетентната прокуратура.