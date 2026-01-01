37-годишен мъж от Банско е привлечен като обвиняем за поредица от престъпления, извършени в условията на домашно насилие, съобщиха от Апелативна прокуратура – София. По случая се води досъдебно производство под ръководството на Районната прокуратура в Благоевград.

Според разследващите на 7 юни мъжът, с инициали Р.Д., е нарушил издадена от Районен съд – Разлог заповед за защита от домашно насилие, като въпреки наложената му забрана е доближил жилището на жена в Банско.

Същия ден той отправил и закана за убийство по телефона към пострадалата, като според прокуратурата заплахата е могла да предизвика основателен страх у жената за нейното осъществяване.

Разследването сочи още, че през нощта на 8 юни на паркинг пред жилищна кооперация в Банско обвиняемият е запалил лек автомобил, ползван от пострадалата.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествието и други неотложни процесуално-следствени действия. Иззет е мобилен телефон, а по случая са разпитани свидетели и пострадалата жена.

Р.Д. е задържан за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.