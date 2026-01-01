Световното първенство по футбол за 2026 г. вече е факт. Турнирът беше открит в Мексико на легендарния стадион „Ацтека“ с впечатляваща церемония.

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Откриването на Световното първенство се превърна в грандиозен музикален спектакъл, в който латино ритъмът срещна футболната страст. На терена на легендарния стадион се извиси огромния трофей, а сцената оживя с десетки изпълнители в пъстри традиционни мексикански носии.

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На сцената излязоха едни от най-големите имена на латино и световната музика. Джей Балвин, Мана - една от най-обичаните мексикански рок групи, Белинда и Лос Анхелес Асулес.

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Кулминацията дойде с Шакира. Тя изпълни „Dai Dai“ - официалната песен на първенството — заедно с нигериеца Бърна Бой.

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BURNA BOY AND SHAKIRA PERFORMING THE OFFICIAL FIFA WORLD CUP SONG, “DAI DAI” FOR THE FIRST TIME LIVE AT THE OPENING CEREMONY IN MEXICO! 🏟️🤩 pic.twitter.com/4oQNqu5fpF — benny. (@1BENNY7G) June 11, 2026

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The World Cup are finally upon us! 🏆pic.twitter.com/hjRmXmJKvn — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 11, 2026

Голямата промяна за това първенство се състои в самия му формат. За първи път от 1998 г. насам, когато във Франция отборите бяха увеличени на 32, ФИФА преструктурира изцяло турнира, съобщи gong.bg по-рано днес.



Вместо досегашните 32 нации, на голямата сцена ще излязат цели 48 отбора. Това автоматично увеличава броя на срещите от 64 до рекордните 104 мача, които ще се изиграят в рамките на 39 дни между 11 юни и 19 юли.



Задава се и нова елиминационна фаза, която ще стартира с 1/16-финали. Отборите ще бъдат разпределени в 12 групи по четири тима. За следващата фаза ще се класират първите два състава от всяка група, заедно с 8-те най-добри трети отбора. Така се ражда изцяло нов елиминационен кръг – 1/16-финал, което означава, че бъдещият световен шампион ще трябва да изиграе 8 мача по пътя към трофея, вместо досегашните 7.



За първи път организацията на световни футболни финали е поверена на три нации едновременно. Досега единственият съвместен форум беше през 2002 г. в Южна Корея и Япония.



Мексико ще се превърне в първата държава в света, която е домакин на три Световни първенства след легендарните издания през 1970 и 1986 г. Историческият стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще приеме откриващия мач на 11 юни, в който домакините ще се изправят срещу Южна Африка.



Докато САЩ вече беше домакин през 1994 г., Канада за първи път в историята си ще организира мачове от Световно първенство за мъже, посрещайки света в Торонто и Ванкувър.



За първи път ФИФА въвежда система за динамично ценообразуване на билетите. При над 508 милиона заявки за наличните около 7 милиона билета, интересът е колосален, което обаче изстреля цените на пропуските за масовия фен до рекордни нива на вторичния пазар.



Първенството ще се разгърне в 16 града домакини (11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада). Географският мащаб е зашеметяващ – разстоянието от най-северната точка – Ванкувър, до най-южната - Мексико Сити, е близо 5000 км.



Ако даден отбор стигне до финала, футболистите и техните най-верни привърженици ще трябва да пропътуват над 8000 км между различните часови зони и климатични условия по време на турнира. САЩ ще приеме „лъвския дял“ от мачовете, а именно 78 двубоя, включително всички срещи от четвъртфиналите нататък.



Градове домакини и стадиони:

САЩ: Атланта, Бостън, Далас, Хюстън, Канзас Сити, Лос Анджелис, Маями, Ню Йорк/Ню Джърси, Филаделфия, Сан Франциско, Сиатъл.

Мексико: Гуадалахара, Мексико Сити, Монтерей.



Канада: Торонто, Ванкувър.



Големият финал на 19 юли ще се изиграе на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси пред 82 500 зрители, докато полуфиналите са поверени на Хюстън и Атланта.



Освен спортен триумф, турнирът е и безпрецедентна икономическа машина. По оценки на ФИФА и Световната търговска организация, форумът ще генерира над 80 милиарда долара глобална икономическа продукция и ще подкрепи около 824 000 работни места. Финансовият награден фонд за отборите също е увеличен с 15% до общо 871 млн. долара, като бъдещият шампион ще прибере рекордните 50 милиона долара.



Спортните анализатори и феновете вече започнаха своите прогнози за големия победител. Проучванията сред футболната общественост сочат Франция като основен фаворит за златните медали, а Килиан Мбапе е сочен като най-вероятният носител на „Златната обувка“. Настоящият шампион Аржентина и Англия също са сред основните претенденти. Разбира се, не бива да се отписват и традиционни сили като Испания и Бразилия, както и потенциални изненади в лицето на Мароко (полуфиналист от 2022 г.) или Норвегия, водена от головата машина Ерлинг Холанд.



Новият формат отваря вратите и за дебютанти и по-малки футболни нации от Африка, Азия и зона КОНКАКАФ, което гарантира, че драмата, романтиката и непредвидимостта на красивата игра ще бъдат по-живи от всякога.

Футболният свят очаква старта на финалите, който ще бъде даден с двубоя Мексико – ЮАР в 22:00 часа тази вечер.