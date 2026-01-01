Възникнало огнище на шарка по овцете и козите в симеоновградското село Тянево бе ликвидирано с унищожаването по хуманен начин на 66 овце и агнета.

Това съобщи на извънредно заседание на Областната епизоотична комисия в Хасково директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Атанасов.

"Сигналът от собственика на стопанството бе получен на 21 юли, а към 11:00 часа мероприятията бяха изпълнени и започна първата цялостна дезинфекция на животновъдния обект, като ще има и последващи обеззаразявания", посочи Атанасов.

Огнище на шарка по козите и овцете в Хасковско

Той уточни, че животните не са били извеждани на паша от три седмици, собственикът сам ги е хранил с произведен от него фураж и сам ги е стригал, така че за източника на заразата с вируса може само да се гадае.

БТА

Определя се трикилометрова защитна зона, в която всички дребни преживни животни ще бъдат прегледани, и втора надзорна зона в радиус 20 километра. И в двете се ограничава пашата на открито, за което контролът ще е труден, прогнозира ветеринарят.

Набелязват се и други мерки за биосигурност, които ще бъдат изброени в заповед на областния управител на Хасково Тодор Иванов.