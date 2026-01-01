Констатирано е първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково. Заболяването е установено в животновъден обект с 65 овце.

Собственикът е подал сигнал до компетентните органи веднага след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Огнището е първото установено в област Хасково през тази година, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Огнище на шарка по овцете в Първомай

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново, община Симеоновград и село Овчарово, община Харманли, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Симеоновград, селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново от община Симеоновград, област Хасково; град Харманли, селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово от община Харманли, област Хасково; селата Българска поляна, Орлов дол и Владимирово от община Тополовград, област Хасково; село Светлина от община Димитровград, област Хасково; град Гълъбово, селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово от община Гълъбово, област Стара Загора; селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново от община Раднево, област Стара Загора; селата Бащино и Васил Левски, община Опан, област Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Огнище на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско

Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а във всички животновъдни обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и засилен официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването.

При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700/ 122-99.