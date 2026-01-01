Петима пострадали от телефонни измами получиха обратно своите спестявания, съобщиха от прокуратурата.

Над 54 000 евро и 5000 лева бяха върнати по досъдебно производство на Районна прокуратура-Добрич на четири жени и един мъж от различни градове на България, станали жертви на въвеждане в заблуждение по телефона. Всички те са пострадали от телефонни измами, за които към наказателна отговорност има привлечени фактически извършители.

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Четиримата обвиняеми са от Горна Оряховица и според обвинението са отговорни за извършването на седем телефонни измами в периода от 12 юни до 7 август 2025 година. Те бяха задържани през февруари 2026 година в резултат от добрата координация на МВР и прокуратурата в България иРумъния.

През миналата година бе създаден съвместен екип за разследване между Районната прокуратура в Добрич и прокуратурата при Съда в град Букурещ. В него активно участват представители на сектор „Измами“ при Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, полицейски служители от Областните дирекции на МВР в град Добрич и в град Велико Търново.

Прокуратура

Прокурор Даниел Илиев - говорител на Районната прокуратура в града и наблюдаващ прокурор по делото посрещна петимата потърпевши в Съдебната палата в Добрич, където всеки от тях получи в цялост сумата, която е загубил в резултат от извършеното спрямо него престъпление.

В хода на разследването, само в периода от 21 ноември до 1 декември 2025 година, при съвместните действия на българските и румънските власти, под надзора на Районна прокуратура-Добрич, са предотвратени 12 телефонни измами на територията на областите Плевен, Стара Загора и Силистра. Предотвратените имуществени вреди възлизат на над 50 000 евро.

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Инициативата е втора по рода си, след като през декември 2024 година над 140 000 лева, отнети противозаконно от техните собственици, станали жертви на телефонни измами, бяха върнати от наблюдаващия прокурор Даниел Илиев от Районната прокуратура в Добрич. Тогава двама мъже бяха привлечени към наказателна отговорност като фактически извършители на серия подобни престъпни деяния.

Към момента, по искане на Районната прокуратура в Добрич четиримата обвиняеми по настоящото досъдебно производство за фактическото извършване на седем телефонни измами са задържани под стража след като Районният съд определи най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях.