Униформени разкриха за часове телефонна измама в Пернишко и възстановиха почти цялата отнета парична сума, съобщиха от полицията.

Нает чрез обява под предлог, че ще пренесе дарение: Заловиха млад мъж за ало измамата на възрастна жена в Хасково

Сигналът за измамата е подаден на 21 юли от кмета на село Драгичево. 88-годишен мъж е бил въведен в заблуждение и е предал пред дома си близо 9000 евро на непознат млад мъж, който се е придвижвал с автомобил.

Парите са поискани за операция на очи на член от семейството му. Автомобилът е локализиран и спрян на територията на област Плевен. 18-годишният водач е задържан.

При извършените процесуално-следствени действия в автомобила е открита паричната сума, предмет на престъплението, която предстои да бъде върната на потърпевшия. В хода на работата по случая са иззети записи от частни системи за видеонаблюдение, които ще подпомогнат документирането на престъпната дейност.

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18-годишният младеж е само преносител на сумата, а обажданията от измамниците са получени извън територията на България. Работата по документиране на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.