85-годишна жена от Хасково стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 19 юли жена е подала сигнал, че възрастната ѝ майка е подведена по схемата „извършване на операция“.

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Дъщерята е разказала, че на домашния телефон на майка ѝ е позвънил мъж, представил се за "доктор Петров".

Той ѝ съобщил, че дъщеря ѝ е със счупен крак и предстои операция, за която са необходими средства.

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Възрастната жена казала, че разполага с 3500 евро, които по-късно хвърлила през терасата на блока си на булевард „Васил Левски“ на непознат.

Работата по разследването продължава.