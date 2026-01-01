Полицаи предотвратена телефонна измама в Трявна, съобщиха от ОД на МВР.

На 5 юли е подаден сигнал от 66-годишен мъж, който съобщил, че е станал жертва на телефонна измама. Той е получил обаждане от чуждестранен телефонен номер и непознато за него лице, че негов близък роднина е пострадал при взрив на бойлер и за лечението му са необходими спешно парични средства.

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Малко по-късно е получил второ телефонно обаждане, при което непознатият се представил за началник в Районно управление-Габрово и заявил, че се провежда полицейска операция по установяване и задържане на извършители на телефонни измами.

Под предлог, че оказва съдействие на полицията, на 66-годишния мъж били дадени указания да събере наличните си пари и ценности и да ги остави на предварително определено място.

Потърпевшият изпълнил указанията, като оставил около 13 000 евро и златни накити. Благодарение на своевременната реакция на униформените парите и ценностите били открити и върнати на собственика.

В същия ден в Районно управление-Трявна са получени и други сигнал за опити за телефонни измами по идентичен сценарий. Потърсените по телефона са проявили необходимата бдителност, разпознавайки опита за измама и незабавно са сигнализирали на ЕЕН 112. Благодарение на адекватното им поведение не са причинени имуществени вреди.

Във връзка с отчетеното активизиране на телефонните измамници, ОД на МВР отново отправя апел към гражданите да бъдат изключително внимателни и при най-малко съмнение за измама незабавно да уведомяват органите на реда.

Най-често потърпевши са възрастни хора, като извършителите целенасочено се възползват от тяхната загриженост за здравето и сигурността на деца, внуци и други близки.

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Измамниците използват различни сценарии, представяйки се за полицейски служители, лекари или близки роднини, но във всички случаи настояват за незабавно предоставяне на парични средства. За да възпрепятстват проверката на информацията, те често държат жертвите на телефонната линия до приключване на измамата.

Призоваваме гражданите да разговарят със своите по-възрастни родители, близки и роднини и да ги предупредят за различните схеми на телефонни измами.

Сред най-често използваните сценарии са:

- оказване на съдействие на полицията при провеждане на акция по задържане на извършители

- тежко пътнотранспортно произшествие с близък човек

- необходимост от спешна операция или лечение

- други извънредни ситуации, свързани със здравето или живота на роднини

ОД на МВР-Габрово напомня:

Полицията не търси съдействие на гражданите за залавяне на телефонни измамници, изисквайки от тях да предоставят пари и ценности

Не предоставяйте лични данни или информация за свои близки на непознати лица.

Не предавайте пари, ценности или други вещи на лица, представящи се за посредници, куриери и други непознати.

При подобно обаждане незабавно прекратете разговора, свържете се с близките си, за да проверите информацията, и сигнализирайте на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.