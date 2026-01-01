Двама мъже са задържани след побой над 29-годишен жител на село Черни връх, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 19 юли около 09:00 часа в Районното управление в Монтана от Центъра за спешна медицинска помощ. Медиците съобщили за приет пациент с видими следи от физическо насилие и избити два предни зъба.

При незабавно проведените оперативно-издирвателни действия е установено, че около 06:00 часа същия ден пред частен дом в село Лехчево е възникнал скандал. По време на инцидента двама местни жители на 21 и 24 години са нанесли побой на 29-годишния мъж.

В резултат на нападението пострадалият е получил средна телесна повреда, довела до трайно затрудняване на дъвченето и говоренето. Той е настанен под лекарско наблюдение в хирургичното отделение на МБАЛ – Монтана.

Двамата извършители са задържани за срок до 24 часа от служители на полицейския участък в Бойчиновци. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.