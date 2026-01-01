Продажбите на безалкохолна бира в България са нараснали с 53% през 2025 г., а през първите шест месеца на 2026 г. се отчита нов ръст от 14%. Това съобщиха от Съюза на пивоварите в България.

През миналата година в страната са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира. Данните показват трайна промяна в потребителските предпочитания и все по-голям интерес към умерената консумация и продуктите без алкохол.

Безалкохолната бира е най-отчетливата тенденция в сектора както в България, така и в Европа. През 2025 г. продажбите ѝ в страните от Европейския съюз са се увеличили с 6%, а от 2020 г. насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки 12 бири, консумирани в ЕС, е безалкохолна.

Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез нови продукти и вкусове. Само за последната година на пазара са представени 20 нови марки и видове бира, включително продукти с 0% алкохол. Портфолиото се разширява и с нискоалкохолни бирени миксове.

„Това отразява променящите се предпочитания на потребителите, нарастващия стремеж към умерена консумация и продължаващите инвестиции на пивоварите в иновации, качество и по-голям избор за консуматорите“, посочиха от бранша.

През 2025 г. в България са произведени 4,42 млн. хектолитра бира, а продажбите са били близо 5 млн. хектолитра. Въпреки спада от 5% в обемите спрямо 2024 г., три четвърти от българите консумират бира поне веднъж месечно, а повече от половината – всяка седмица. Годишната консумация на пиво на човек е 76 литра, като в това число влиза и безалкохолната бира.

Председателят на Съюза на пивоварите в България Владимир Иванов посочи, че спадът в продажбите следва общоевропейската тенденция. По данни на „Пивоварите на Европа“ през 2025 г. производството на бира в ЕС е намаляло с 2,9%, а потреблението – с 3,2% спрямо предходната година. От 2019 г. насам европейското производство е спаднало с 8,6%, а продажбите – с 9,2%. Въпреки това България запазва 13-ото си място в ЕС както по производство, така и по потребление на бира.

В страната са регистрирани 42 производители на бира – три големи компании, седем малки и средни предприятия и 32 микропивоварни.

Инвестициите в сектора и в развитието на местното производство на суровини възлизат на 1,625 млрд. лева от началото на приватизацията на бирените предприятия през 1994 г. до днес. Само през последните пет години инвестициите надхвърлят 331 млн. лева, а през 2025 г. са близо 45 млн. евро – най-високото годишно ниво за последните две десетилетия.

Над 40% от инвестициите са насочени към нови мощности за производство на малц.

Пивоварният сектор осигурява работа на около 22 000 души по цялата производствена и търговска верига, като 9% от тях са пряко заети в пивоварните предприятия.

„Средната работна заплата в тях надхвърля 1650 евро и остава най-високата в хранително-вкусовата промишленост. Всеки зает в бирената индустрия в България произвежда годишно 232 хиляди литра пиво по данните за 2025 г.“, коментира изпълнителният директор на СПБ Ивана Радомирова.

От брашна припомниха, че темата за устойчивото управление на ресурсите е сред най-важните приоритети на бирената индустрия. Затова въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки продължава да бъде от ключово значение за бъдещото развитие на пивоварния бранш.

"След като на 21 май тази година приключи общественото обсъждане на подготвения от МОСВ Законопроект за бъдещата депозитна система, очакваме последващите етапи за неговото приемане да продължат. Надяваме се МОСВ час по-скоро да рестартира диалога със заинтересованите страни и в дух на прозрачност и балансирани решения да се постигне напредък по темата", добави Радомирова.

Според проучване, 87% от българите на 15 и повече години са мотивирани срещу 10 евроцента депозитна такса да връщат ПЕТ бутилки и кенчета от безалкохолни напитки, бира и бутилирани води.