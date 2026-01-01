Административният съд – София-град отхвърли искането на собствениците на “Капитолия” за премахване на огражденията около автокъщата и потвърди, че действията на Столична община са законосъобразни и са част от изпълнението на влязла в сила заповед за премахване на незаконните конструкции.

Съдът разреши окончателно премахването на автокъща „Капитолия“

„Поредният опит да бъде спряна работата на общината не успя. Ще продължим да освобождаваме публичните пространства, когато законът е на страната на обществения интерес,“ коментира кметът на София Васил Терзиев.

Решението идва след искане на собственика съдът да разпореди премахване на строителните ограждения, поставени по време на принудителното премахване на незаконните чадъри.

Премахнаха и последния от шестте незаконни чадъра на „Капитолия“

“Макар решението да подлежи на обжалване, ние нямаме притеснения, защото действията ни са изцяло законосъобразни и в интерес на сигурността на гражданите,” заяви зам.-кметът на София по правни въпроси Стефан Дъров.

След като през 2025 г. съдът окончателно потвърди заповедта за премахване на незаконните конструкции в обекта „Капитолия“, Столична община пристъпи към принудителното ѝ изпълнение.

Премахването на незаконните конструкции е част от последователните действия на Столична община за възстановяване на обществения характер на Борисовата градина. Само през последните седмици общината премахна незаконно завзета постройка от 140 кв. м до езерото „Ариана“, възстанови собствеността върху терена на къпалня „Мария-Луиза“, предприема съдебни действия за връщане на неправомерно приватизирани имоти и напредва с приемането на новия Подробен устройствен план на парка.