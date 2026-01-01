Столичната община премахна и последната от шестте масивни метални конструкции на бившата автокъща „Капитолия“. Предстои премахването на фундаментите на чадърите, с което завършва първият ключов етап от физическото освобождаване на близо 3 декара в сърцето на парка.

Терзиев: От днес „Капитолия“ вече не е автокъща, връщаме Борисовата градина на софиянци

“С това правим първа стъпка към връщане на тази част от Борисовата градина на хората и слагаме край на един модел, при който части от сърцето на София бяха завзети за частни бизнес интереси,” коментира кметът на София Васил Терзиев.

“Работата не спира дотук. Предстои премахването на фундаментите и останалите постройки на терена. Успоредно с това продължаваме съдебната битка за собствеността на самата земя, за да може тя окончателно да бъде върната на гражданите.”

Успоредно с премахването на незаконни съоръжения, Столичната община очаква решението на втора инстанция по делото за собствеността на самата земя. След окончателното спечелване на съдебния спор и влизане във владение, Общината ще премине към следващия етап: премахване на останалите сгради на терена и реализиране на визията за неговото пълно благоустрояване като част от зелената система на София.

Хронология на битката за парка

Сагата с „Капитолия“ датира от 2000 г., като през годините опитите на Общината да влезе във владение на имота бяха системно блокирани чрез „процедурни хватки“ и „фиктивни дела“. Решителният етап започна на 20 май тази година, когато администрацията на кмета Васил Терзиев премина към принудително изпълнение на заповедта за премахване, потвърдена окончателно от съда.

„Това не е дело на Столична община срещу собствениците на автокъща. Това е дело на софиянци срещу незаконното превземане на Борисовата градина от някой, който е свикнал да бъде недосегаем“, подчерта заместник-кметът Стефан Дъров, който координира правната защита на публичната общинска собственост.

Нов модел на управление Кметът Васил Терзиев заяви, че премахването на конструкциите е символ на края на модела, в който паркът се ползва за частен бизнес чрез заобикаляне на закона. „За две десетилетия софиянци получаваха тук асфалт и луксозни автомобили. Наш ангажимент е да пазим зеленото сърце на София и този терен да бъде върнат към неговото естествено предназначение – за отдих, спорт и култура на всички граждани“.

Бъдещето на Борисовата градина

Разчистването на терена на „Капитолия“ се случва в момент, когато Общината провежда финалната кампания за новия Подробен устройствен план (ПУП) на парка. Проектът за ПУП, който е резултат от 12-годишна работа, предвижда в тази зона да се възстанови алейната мрежа и да се засадят над 150 нови дървета, като се обмисля и вариант за подземен паркинг, който да изведе автомобилите извън вътрешността на парка.

Столичната община припомня, че заключителната обществена дискусия за бъдещето на Борисовата градина ще се проведе на 17 юни от 17:30 ч. на Лятната сцена в парка. Всички заинтересовани граждани могат да се запознаят с детайлите на плана на сайта borisova.sofia.bg.