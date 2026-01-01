Водоподаването към високата и най-високата зона на Шумен ще бъде спряно заради ремонт на водопровод, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация (ВиК)“ ООД на сайта си.

От дружеството посочиха, че поради ремонт на главен водопровод на ул. „Червена стена“ №22, ще бъде спряно водоподаването в райони на Пожарната, МБАЛ, кв. „Гривица“, кв. „Боян Българанов“ от 9:00 до 15:00 часа.

От ВиК ще информират клиентите за хода на ремонта.

Водоподаването към високата и най-високата зона бе спряно поради извършване на авариен ремонт на 24 април.