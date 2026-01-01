На 2 юни България отдава почит на Христо Ботев, Васил Левски и всички герои, загинали за свободата и независимостта на страната. Всяка година точно в 12:00 часа сирените в цялата страна огласят паметта на онези, които са дали живота си за Отечеството.

С вой на сирени, в продължение на две минути, чрез акустичния сигнал „Въздушна опасност“, българският народ изразява своята признателност и преклонение пред подвига на героите. От Министерството на вътрешните работи призовават по време на сигнала всички пешеходци и водачи на моторни превозни средства да преустановят движението си и да останат на място в знак на уважение.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България е честван за първи път през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официално празникът започва да се отбелязва от 1901 г., когато на връх Вола – мястото на гибелта на Христо Ботев – се събират оцелелите четници от Ботевата чета.

За първи път сирените звучат през 1948 г., когато се отбелязват 100 години от рождението на Христо Ботев. Те символизират съпричастността на българския народ към саможертвата на Ботев и всички, загинали за свободата на България.

През годините наименованието на деня се променя, а с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 г. той официално е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Независимо къде се намираме и какви различия имаме помежду си, щом пазим в съзнанието си образите на Ботев, Левски и всички герои, отдали живота си за Родината, ние ще останем българи.