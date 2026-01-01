Участието в уъркшопите е с предварително записване до 31 май и е достъпно само за акредитирани участници.

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) представя гост-звездите в програмата на ФАРА 2026. Двадесет и шестото издание на най-престижния форум на креативната индустрия в България ще събере в Бургас признати международни експерти, творчески авторитети и професионалисти с впечатляваща биография на световната рекламна сцена. Тази година фестивалната програма надгражда лекционния формат с практически уъркшопи и майсторски класове, които ще дадат на участниците не само вдъхновение, но и конкретни инструменти за стратегия, креативно мислене, представяне на идеи и развитие на творческия потенциал.

Сред специалните формати в програмата са майсторският клас на Лазар Джамич – Moments That Matter as a Quick Insight Tool / Rapid Strategy Prototyping, обучителната сесия на Том Еванс – Presenting Creative Work, и The Creative Liberation Workshop на Боян Златарски, насочен към младите таланти в българската реклама. Уъркшопите поставят фокус върху различни, но ключови за индустрията теми: от бързото генериране на стратегически инсайти и комуникационни идеи, през убедителното представяне на творческа работа, до освобождаването на младия творчески потенциал от излишните ограничения.

ФАРА 2026 ще се проведе от 4 до 6 юни в Международния конгресен център в Бургас под надслов „Идеите празнуват“. Изданието се отличава с обновен регламент, нови категории и нова специална награда – „Бранд мениджър на годината“, насочена към професионалистите в компаниите партньори на комуникационните агенции. Промените в конкурсната програма и прецизираният регламент са посрещнати с висока активност от индустрията, като фестивалът отчита 15% ръст в броя на заявките спрямо 2025 г.

Информация за практическите формати за стратегия, креативност и представяне на идеи на ФАРА 2026

4 юни:

На 4 юни Том Еванс ще проведе обучителната сесия Presenting Creative Work. Тя поставя фокус върху едно от най-важните умения в креативната индустрия – способността не просто да имаш силна идея, а да можеш да я представиш убедително с присъствие, увереност и отношение към собствената работа.

В сесията Том Еванс ще сподели практически инструменти, малки трикове, професионални тайни и човешки качества, които правят разликата между успешно и неуспешно представяне на творческа идея. Участниците ще си тръгнат с по-ясно разбиране за собствения си презентационен стил, повече увереност в креативните разговори с високи зaлози и инструменти, които могат да приложат веднага.

Том Еванс е творчески директор, предприемач и коуч, който работи с организации и креативни лидери върху продукти, марки, култура и личностно развитие. В лекцията си Feel More, Make Better той ще постави фокус върху човешката енергия, присъствието и усещането като предимство на креативността в ерата на изкуствения интелект.

5 юни:

На 5 юни Лазар Джамич в своя двучасов майсторски клас под името „Moments That Matter as a Quick Insight Tool / Rapid Strategy Prototyping“ ще запознае участниците с подхода Moments That Matter – ключови моменти в живота на потребителите и тяхното клиентско пътуване, които могат да се използват като бърз стратегически инструмент за генериране на комуникационни идеи.

В рамките на сесията участниците ще работят върху собствени брифове или проекти на живо, за да развият предложения и идеи с практическо приложение. Представянето на идеите не е задължително, за да бъде запазена поверителността на отделните проекти, но Лазар Джамич ще бъде на разположение за брейнсторминг и насоки към екипите и участниците.

Лазар Джамич е креативен стратег, лектор, писател и консултант.

На 5 юни в програмата се включва Боян Златарски с „The Creative Liberation Workshop“ – тричасова работилница, насочена към младите таланти в българската реклама. Форматът цели да освободи творческата практика от ограниченията, които често стоят между младите рекламисти и добрата идея – клиенти, творчески директори, адвокати, продуценти, отговорност, надзор, правила и всичко останало, което не е нужно, за да се създава силна работа.

ФАРА 2026 събира отново заедно рекламната общност благодарение на силната подкрепа от Нова Броудкастинг Груп и Нетинфо.