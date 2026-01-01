Зрелищна катастрофа с тежко пострадали в Кюстендилско. 20-годишен шофьор се заби в стена на имот с висока скорост.

Инцидентът е станал на 1 юни вечерта на ул. „Саморанска“ - в землището на с. Самораново.

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа край Кюстендил

Пострадал е водачът - настанен е в столична болница, двамата пътници - на 17 и 18 г., са настанени в реанимация на дупнишка болница - с черепно-мозъчни травми са.

На шофьора е направен тест за алкохол и наркотици, резултатът е отрицателен.

Пожарникари са оказали помощ при произшествието. По случая се води разследване.