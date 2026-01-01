Задържаха мъж, след като запалил фургон, в който се съхранявали над 10 килограма наркотици. При пожара в опасност е бил животът на жена, намирала се в постройката, съобщиха от Окръжния съд.

На мъжа е наложен постоянен арест. Съдът е приел, че обвиняемият е бил готов да жертва чужд живот само за да избегне наказателна отговорност.

Операцията е проведена на 27 май в местност "Бадемите" край бургаския квартал "Черно море". В претърсения фургон са открити около 10 килограма канабис, както и други наркотични вещества, чийто вид и количество се установяват.

Обвиняемият е привлечен към отговорност за държане с цел разпространение на високорискови наркотици в особено големи размери - престъпление, наказуемо от 5 до 15 години затвор и глоба от 20 000 до 100 000 евро.

На 1 юни на пресконференция окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев заяви, че усилията на институциите в борбата с разпространението и държането на високорискови наркотични вещества ще продължават с още по-голям интензитет. Брифингът бе свикан по повод задържани 250 кг марихуана в село Зимница, община Стралджа.