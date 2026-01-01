62-годишен мъж от санданското село Ласкарево е станал жертва на инвестиционна измама и е загубил близо 21 650 евро, съобщиха от полицията.

Полицейски служители на РУ-Сандански работят по получено съобщение от 62-годишен жител на село Ласкарево, че в периода от 14 до 28 май 2026 г., чрез комуникация със съобщения и обаждания през мобилно приложение, е въведен в заблуждение да изпраща парични суми на посочени му банкови сметки за закупуване на борсови акции и злато, от което ще получи парична печалба.

На мъжа е нанесена имотна вреда на приблизителна стойност около 21 650 евро.

По случая е започнато разследване. Работата продължава.